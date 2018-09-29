وقف استيراد الغاز يوفر 3 مليارات دولار لمصر سنويا

الغاز الطبيعي



عمر سالم:



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف استيراد شحنات غاز مسال بعد استلامها أخر شحنة الأسبوع الماضي..



وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول لـ"المـال"، أن مصر كانت تستورد نحو ٥٠ إلى ٦٠ شحنة غاز مسال شهريا أثناء حدوث العجز في الإنتاج، وذلك بقيمة إجمالية تصل لنحو ٥٠٠ مليون دولار شهريا.



وأضاف المصدر أنه مع زيادة الاكتشافات وما تبعها من زيادة الإنتاج اليومي للغاز تدريجيا انخفضت الشحنات من ٦٠ إلى ٣٠ شحنة، بقيمة تصل إلى ٢٥٠ مليون دولار شهريا، مما يوفر نحو 3 مليار دولار سنويا.



وبلغت قيمة وارادت مصر من الغاز المسال في المالي 2015-2016 نحو 3 مليارات دولار، لتنخفض خلال العام المالي 2016-2017 الي نحو 2.5 مليار دولار.



وتستعد البترول الشهور المقبلة لفتح باب التواصل مع دول أوروبا والجوار أيضا لمناقشة تصدير الغاز إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.



وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة خلال الفترة المقبلة ، وتحقيق هذا الهدف عبر استغلال البنية التحتية التي لديها من شبكات للغاز ومحطات تسييل الغاز عبر تحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص وإسرائيل إلى صورة سائلة، وإعادة تصديره مرة أخرى.

