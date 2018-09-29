EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
وقف استيراد الغاز يوفر 3 مليارات دولار لمصر سنويا
السبت 29 سبتمبر 2018 05:19 م
الغاز الطبيعي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية العام؟
البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز 2021
الغاز الطبيعي
عمر سالم:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف استيراد شحنات غاز مسال بعد استلامها أخر شحنة الأسبوع الماضي..
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول لـ"المـال"، أن مصر كانت تستورد نحو ٥٠ إلى ٦٠ شحنة غاز مسال شهريا أثناء حدوث العجز في الإنتاج، وذلك بقيمة إجمالية تصل لنحو ٥٠٠ مليون دولار شهريا.
وأضاف المصدر أنه مع زيادة الاكتشافات وما تبعها من زيادة الإنتاج اليومي للغاز تدريجيا انخفضت الشحنات من ٦٠ إلى ٣٠ شحنة، بقيمة تصل إلى ٢٥٠ مليون دولار شهريا، مما يوفر نحو 3 مليار دولار سنويا.
وبلغت قيمة وارادت مصر من الغاز المسال في المالي 2015-2016 نحو 3 مليارات دولار، لتنخفض خلال العام المالي 2016-2017 الي نحو 2.5 مليار دولار.
وتستعد البترول الشهور المقبلة لفتح باب التواصل مع دول أوروبا والجوار أيضا لمناقشة تصدير الغاز إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة خلال الفترة المقبلة ، وتحقيق هذا الهدف عبر استغلال البنية التحتية التي لديها من شبكات للغاز ومحطات تسييل الغاز عبر تحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص وإسرائيل إلى صورة سائلة، وإعادة تصديره مرة أخرى.
شبكة الغاز
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا