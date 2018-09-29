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رياضة
اتحاد الكرة يحذر مرتضى منصور
السبت 29 سبتمبر 2018 04:02 م
مرتضى منصور
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مفاجأة.. عقوبة مرتضى منصور قد تمتد لخمس سنوات
مرتضى منصور يدعو لجمعية عمومية ويهدد بالانسحاب من أفريقيا
مرتضى منصور
على المصرى:
حذر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، من اتخاذ قرارت غاضبة، ردا على قرار ايقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار، على خلفية هجومه على أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمى السكرتير العام.
وتواصل أكثر من عضو فى مجلس الجبلاية، مع منصور، منذ صدور القرار، من أجل تهدئته ولو مؤقتا، ومطالبته بعدم إصدار تصريحات جديدة، يهاجم فيها مسؤولى الكاف، والتقدم بتظلم إلى الاتحاد الأفريقي، في محاولة لإيقاف القرار لحين الفصل فيه.
وأكد مسؤولى الاتحاد المصرى، لرئيس الزمالك، أن الأمر سيتصاعد خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد نية الاتحاد الأفريقى، فى وصول الأمر للسويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى "فيفا"، الذى سيتواجد فى شرم الشيخ، لحضور الجمعية العمومية للكاف، وقد يتم التصديق عليه وزيادته من جانب الفيفا.
رياضة
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