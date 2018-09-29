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سيــارات
184 % نموا بواردات السيارات الكورية خلال 7 أشهر
السبت 29 سبتمبر 2018 05:32 م
هيونداى إلنترا
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184 % نموا بواردات السيارات الكورية خلال 7 أشهر
184 % نموا بواردات السيارات الكورية خلال 7 أشهر
184 % نموا بواردات السيارات الكورية خلال 7 أشهر
184 % نموا بواردات السيارات الكورية خلال 7 أشهر
184 % نموا بواردات السيارات الكورية خلال 7 أشهر
هيونداى إلنترا
شريف عيسى
قفزت واردات مصر من السيارات ذات المنشأ الكورى، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 184%، لتسجل 13 ألفًا و720 سيارة، مقابل 4838 وحدة تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.
ويتوافر فى السوق المحلية 3 علامات كورية المنشأ هى هيونداى وكيا وسانج يونج.
وتصدرت "هيونداى" قائمة العلامات التجارية الكورية الأكثر استيرادًا للسيارات، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو، بإجمالى 8545 سيارة، مقابل 3121 وحدة، بنسبة نمو 173.8%.
وجاءت "كيا" فى المركز الثانى بالقائمة بعد أن تمكنت من استيراد 3847 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 1606 سيارات، بمعدل نمو 139.5%.
وحققت "سانج يونج" المركز الثالث بصدارة العلامات الكورية من حيث وارداتها من السيارات، بعد أن تمكنت من الإفراج عن 1328 سيارة، بنسبة نمو 1096.4% على نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغ إجمالى السيارات المستوردة من العلامة التجارية 111 وحدة.
فى سياق متصل أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" نمو مبيعات العلامات الكورية بنسبة 71.2%، لتسجل 20 ألفًا و966 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 12 ألفًا و248 تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويرصد تقرير "أميك" مبيعات علامتين فقط ذات منشأ كورى وهما هيونداى وكيا.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات هيونداى، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو، سجلت 17 ألفًا و22 سيارة، مقابل 9015 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 88.8%.
وأظهر التقرير نمو مبيعات كيا بالسوق المصرية خلال تلك الفترة بـ22%، لتسجل 3944 وحدة، مقابل 3233 سيارة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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