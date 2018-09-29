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رياضة
مفاجأة.. عقوبة مرتضى منصور قد تمتد لخمس سنوات
السبت 29 سبتمبر 2018 03:57 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
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مرتضى منصور يدعو لجمعية عمومية ويهدد بالانسحاب من أفريقيا
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
على المصرى:
فى مفاجأة من العيار الثقيل، علمت المال، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يدرس مضاعفة عقوبة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التى صدرت اليوم السبت، بتغريمه 40 ألف دولار، وإيقافه محليا وقاريا، لمدة عام.
وهاجم منصور، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وعمرو فهمي سكرتير عام الكاف، ليتم اتخاذ قرار ضده من قبل لجنة الانضباط، لكنه كرر هجومه مساء أمس الجمعة، ووصل الفيديو الخاص بتصريحاته المسيئة إلى اللجنة التنفيذية، المنعقدة فى شرم الشيخ.
وينتظر رئيس الزمالك، عقوبات جديدة بعد تصريحاته المسيئة أمس، حيث تستعد لجنة الانضباط لاتخاذ قرار مشدد، قد يصل لإيقاف رئيس الزمالك، أربع سنوات، مع إضافة العقوبة الأولى بالإيقاف عاما، ليصبح مهددا بالإيقاف خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
رياضة
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