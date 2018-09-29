مرتضى منصور يدعو لجمعية عمومية ويهدد بالانسحاب من أفريقيا

مرتضى منصور



على المصرى:



دعا المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لعقد جمعية عمومية طارئة، بعد القرارات التى أصدرها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والتى شملت إيقافه محليا ودوليا وإداريا ورياضيا، لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار، بعد الهجوم الذى شنه على أحمد أحمد، رئيس الكاف، وعمرو فهمى، السكرتير العام.



وقال مرتضى منصور، إن كل الاحتمالات واردة، ومن الوارد أن ينسحب من المشاركة فى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، العام المقبل، بعدما ألزمه الكاف بتنفيذ العقوبة، وإلا سيعاقب النادي من قبل الاتحاد.



وفى السياق ذاته، تمت ترجمه فيديوهات هجوم مرتضى منصور، على مسؤولى الكاف، خلال اجتماع مجلسه التنفيذي، فى مدينة شرم الشيخ، لإعطائها للسويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى "فيفا"، المقرر وصوله لشرم الشيخ، خلال ساعات، لحضور اجتماعات الكاف.

