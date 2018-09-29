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اتصالات وتكنولوجيا
فيس بوك فى صدارة مواقع التواصل رغم الاختراقات بشرط
السبت 29 سبتمبر 2018 05:50 م
مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك
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أسعار أسهم فيسبوك تهبط 3 % لاختراق حسابات 50 مليون مستخدم
مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك
- فيس بوك فى صدارة مواقع التواصل رغم الاختراقات بشرط
- ماريان عازر :تزايد الإقبال على "إنستجرام" ليس بدافع الأمان
- جون طلعت: مشروع قانون لبيانات الشخصية يحاسب مخترقي الحاسبات الشخصية
- خالد شريف: فيس بوك مطالب بمزيد من سياسات التأمين
- شريف أبو الليل: ضرورة إعادة صياغة أساليب التعامل مع بيانات العملاء
- تامر عبدالنعيم: توقعات بظهور تطبيقات مشابهة من روسيا وإسرائيل والصين
محمود جمال وياسمين فواز
أجمع عدد من مسئولي وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن موقع فيس بوك سيظل فى صدارة مواقع التواصل الاجتماعى، رغم الاختراقات الأمنية التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بشرط تحوله الكامل للاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والمعزز.
وقالت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن عملية الاختراق الأخيرة التى تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أمر في غايه الخطورة، خاصة أن تلك الحسابات تحوى بيانات أكثر خصوصية مقارنة بالإيميلات الشخصية، مؤكدة أنه رغم تدارك إدارة الفيس بوك لعملية الاختراق والعمل على حلها، إلا أن ما حدث يبعث رسالة مهمة للمستخدمين مفادها عدم وجود موقع آمن 100%.
وشددت عضوة لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أهميه حذر المستخدمين عند رفع صورهم الشخصية أو أي بيانات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحسبا من استخدامها لهدف آخر، موضحة أن الاختراق الأخير لفيس بوك استهدف ما يقرب من 50 مليون مستخدم من أصل 2 مليار مستخدم للموقع بسبب ثغرة أمنية بميزة معروفة باسم "View As" للتحكم في حسابات الأشخاص.
وقالت شركة فيسبوك إنها اكتشفت اختراقا لحسابات عدد من مستخدميها عبر استغلال ثغرة أمنية، وفقا لبي بي سي التي أوضحت أن المستخدمين الذي فوجئوا بتسجيل خروجهم من الموقع، أمس الجمعة، ربما تأثروا بالاختراق، وأوضحت الشركة أن الهجوم تم اكتشافه يوم الثلاثاء الماضي وأنها أبلغت الشرطة بذلك.
وعن مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي فى ظل استمرار هجمات القرصنة على حسابات مستخدميها والنمو المتزايد على "الانستجرام" و"تويتر"، قالت عازر: "إن تزايد الإقبال على الانستجرام ليس بدافع الأمان قدر ما هو نوع من التجديد والتنوع لما تقدمه المواقع السابقة التى يتمتع كلا منهما بنكهة مختلفة"، مضيفة أن الانستجرام هو أحد المواقع التابعه للفيس بوك أيضا.
وأوضحت أنه وفقا لإحدى الدراسات الأجنبيه فإن هناك توسع لمستخدمي الانستجرام والفيس بوك على حساب تويتر، وكشفت عن أن الإحصائيات أكدت أن الانستجرام يحظي بـ800 مليون مستخدم نشط فى الشهر، فى مقابل 25 مليون حساب تجارى بالفيس بوك.
وأكدت عازر أن الترويج الإعلانى على المواقع السابقة يقوم على أساسيات ثلاثة هى التفاعل والوصول والتوزيع الجغرافي.
وتراجعت أسهم فيسبوك عقب هجمة القرصنة الأخيرة بنسبة 3٪ إلى 163.78 دولار في التعاملات المسائية خلال أمس الجمعة.
من ناحيته، يرى النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الفيس بوك مؤسسة كبيرة وتعرضها للاختراق متوقع، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها للاختراق ولكن العبرة بمعالجة الأمر وحله سريعا.
وأشار طلعت فى تصريحاته لـ"المال" إلى ضرورة أن يعي مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أهمية البيانات الشخصية والحفاظ عليها قدر الإمكان، لافتا إلى حرص اللجنة على مناقشة وإصدار تشريع حماية البيانات الشخصية المقرر أن ترسله الحكومة إلى البرلمان الفترة المقبلة.
وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه الأسبوع الجارى؛ لنكون قادرين على التصدى والمحاسبة لمخترقي الحسابات الشخصية، قائلا: "سيمنحنا القانون الحق فى اتخاذ رد فعل حال اختراق البيانات الشخصية للمستخدمين كما فعلت بريطانيا حينما استدعت مارك زوكربيرج المدير التنفيذى للفيس بوك للتحقيق فيما إذا كانت شركة فيسبوك بذلت جهودا كافية لحماية البيانات".
وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن الشركات ستتجه إلى مزيد من سياسات تأمين بيانات المشتركين، موضحا أن واقعة اختراق فيس بوك الأخيرة حذت باهتمام أكثر مما ينبغى رغم أن عدد المستخدمين المتضررين 50 مليون من أصل مليار مستخدم للموقع عالميا.
وأوضح شريف أبو الليل، رئيس شركة APPTCOM للحلول والتطبيقات، أن فيس بوك سيظل هو المسيطر على خريطة شبكات التواصل، مؤكدا أن لا يوجد نظام إلكترونى أمن بنسبة 100%.
ونصح القائمين على إدارة موقع فيس بوك بإعادة صياغة التكتيكات الأمنية وسياسات التعامل مع بيانات المستخدمين من أجل كسب مصداقية وشفافية.
ورأى تامر عبدالنعيم، رئيس شركة الخليج للحلول التقنية، أن بقاء شبكات التواصل الاجتماعى مرهون بقدرتها على طرح منتجات جديدة تعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والواقع المعزز.
ورجح عبدالنعيم أن تكون حادثة فيس بوك عن عمد بدليل أن إدارة الموقع لم تعلن عن تفاصيل الخسائر المحققة، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة قيام اسواق مثل روسيا وإسرائيل والصين بتطوير تطبيقات مشابهة.
وأبدى مخاوفه من أن تطول تلك الحادثة سرقة أرقام بطاقات ائتمان المعلنين عن الفيس بوك مما يعرض الموقع لفضيحة مدوية قد تنتهى بإغلاقه، معتبرا أن الثغرة الأمنية التى استند عليها الهاكرز فى قراءة بيانات المستخدمين ليست جديدة إذ توجد برامج مخصصة منها AMCONTROL تقوم بقراء بروفايلات العملاء وتحليلها.
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