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اقتصاد وأسواق
شركات الحديد تثبت أسعارها تزامنا مع وصول الشحنة السعودية
السبت 29 سبتمبر 2018 04:23 م
حديد تسليح
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توقف استيراد الحديد السعودى
حديد تسليح
المرسي عزت:
أعلنت شركات إنتاج حديد التسليح تثبيت أسعارها تسليم المصنع لشهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع اسئناف استيراد الحديد السعودي.
وبدأت الشركات إعلان أسعار تسليم المصنع تباعا، فقد بلغ سعر الطن لمجموعة حديد المصريين 12198 جنيه، ومجموعة بشاي للصلب 12180 جنيه بدءا من الأول من أكتوبر، في حين أعلنت شركة حديد الجارحي 12100 جنيه.
وبلغ سعر السويس للصلب 12135 جنيه -تسليم المصنع، بانخفاض قدره 40 جنيها عن أخر سعر أعلنته الشركة.
ويتزامن تثبيت أسعار شركات الحديد لأسعارها مع استئناف استيراد الحديد السعودي، بكمية بلغت 50 الف طن متنوعة بين لفائف وأطوال
ومن المنتظر أن يبلغ سعر طن الحديد المستورد 12100 جنيه للمستهلك، في حين يبلغ 11950 للبيع التجاري.
وعلمت" المال" أن المستوردين للحديد السعودي حصلوا علي تسويات تتيح لهم الحفاظ علي هامش ربح يدعم استمرارية الاستيراد.
واستوردت 4 شركات 50 ألف طن من شركة سابك السعودية، وصلت ميناء دمياط منذ أيام.
ويعاني سوق الحديد وفقا لرجل الأعمال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل من ركود، موضحا أن المبيعات تسير ببطء شديد.
الحديد
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