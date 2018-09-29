حفيدة فريد شوقى تفجر مفاجأة وتنهي زواجها قبل بدايته

ناهد السباعى



خالد بدر الدين:



أعلنت الفنانة ناهد السباعي، ابنة ناهد فريد شوقى، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري، محمد عبدربه، فى مفاجأة صادمة قبل أن يقام حفل زفافهما.



وذكرت شبكة العربية نت، أن هذه الزيجة التي شهدت غموضا كبيرا في الأيام الماضية، خاصة أن الثنائي احتفلا بعقد قرانهما نهاية شهر أغسطس الماضي، بمسجد محمد علي بالقلعة في وسط العاصمة المصرية القاهرة.



وكان من المفترض أن يقام حفل الزفاف بعدها بأسبوع واحد، إلا أن المفاجأة جاءت في إلغاء حفل الزفاف دون ذكر أسباب محددة، وقيل وقتها إن خلافا وقع بين العروسين.



وانتظر الجمهور تحديد موعد بديل للزفاف، خاصة أن أحد أفراد العائلة أكد وقتها أن الزفاف تم تأجيله ولم يتم إلغاؤه، وذلك في الوقت الذي فضل فيه البقية الصمت.



إلا أن ما حدث بعد ذلك كان يؤكد أن هناك مؤشرات للانفصال، خاصة بعد قيام ناهد السباعى بحذف كافة صورها مع زوجها من على حسابها عبر "إنستجرام"، كما توقفت عن متابعته ولم يعد في قائمة متابعيها.



ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي امتنعتا طيلة الفترة الماضية عن الرد على كافة الاتصالات الهاتفية والرسائل، من أجل توضيح الأمر وهل حدث انفصال بين الثنائي أم أنه مجرد خلاف قد يتم حله.



لتظهر ناهد السباعي أخيرا في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وتعلق بكلمات مقتضبة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجان، لتعلن عن عدم إتمام الزواج وانتهاء الأمر.



نفس الشيء الذي أكدته الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها على "إنستجرام"، بعدما نشرت صورة تجمعها بناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها بأن حفيدة فريد شوقي اكتفت بالتعليق على قصة زواجها قائلة "مفيش نصيب".



وحاولت "شبكة العربية.نت" التواصل مع ناهد السباعي ووالدتها، إلا أنهما يرفضان الرد على الاتصالات، ويبدو أن تواجدهما في ختام مهرجان الجونة هو ما أجبر ناهد السباعي على التعليق على القصة، واكتفت بكلمات مقتضبه دون التطرق للتفاصيل.

