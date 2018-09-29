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طاقة
بفضل صفقة غاز المتوسط.. سهم ديليك الإسرائيلية يقفز 3%
السبت 29 سبتمبر 2018 03:27 م
الغاز الطبيعى بالمتوسط
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صحيفة إسرائيلية: ديليك ونوبل تستحوذان على 39% من"غاز شرق المتوسط"
الملا: مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط
الغاز الطبيعى بالمتوسط
خالد بدر الدين:
قفزت أسعار أسهم شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية فى بورصة تل أبيب بأكثر من 3.1 % ليرتفع سعر السهم إلى حوالى 10.79 شيكل (2.99 دولار أمريكى)، كما زادت أسعار أسهم شركة نوبل إنيرجى الأمريكية بحوالى 1 % فى بورصة نيويورك ليتقدم سعر السهم إلى حوالى 31.4 دولار .
وذكرت صحيفة هارتز الإسرائيلية إن أسعار أسهم ديليك دريلينج و نوبل إنيرجى، انتعشت بفضل إعلانهما عن استحواذهما على حصة قدرها 39 % من شركة غاز شرق المتوسط التى تملك خط الأنابيب الذى يمتد بين مصر وإسرائيل، بقيمة 518 مليون دولار.
وخط أنابيب شرق المتوسط، هو خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المصري من مدينة العريش المصرية إلى عسقلان في "إسرائيل" داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم، وتبلغ سعته 15 مليار متر مكعب في السنة حيث قامت شركة "إيني" الإيطالية ببناء المرحلة الأولى من العريش إلى عسقلان تحت البحر، لكنه لم يعمل منذ عدة سنوات بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية عندما كان ينقل الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل.
وامتلك شركة غاز شرق المتوسط رجل الأعمال المصري حسين سالم، والذي باع حصته لشركة بي تي تي للطاقة الحكومية التايلندية، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل، كما جاء فى بيانات نشرت سابقا في وسائل الإعلام.
بينما أكدت تقارير إعلامية أخرى أن هناك مجموعة كبيرة من الشركاء تتوزع عليهم النسبة وتمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10% من إجمالي الأسهم.
وقال يوسى آبو، المدير التنفيذى لشركة ديليك، إن هذه الصفقة تاريخية وتجعل من مصر مركز طاقة إقليمى، وتضعها فى مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبرى عندما تبدأ فى تصدير الغاز الإسرائيلي مطلع العام القادم.
وسوف تساعد صفقة شراء حصة فى خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، على الشركات المالكة لحقول غاز تامار وليفياثان على إرسال الغاز لمصر بناء على اتفاق توصلول إليه فى فبراير الماضى، لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات، وسيأتى الغاز فى البداية من حقل تمار الذى يعمل حاليا و بعد ذلك من حقل ليفياثان الأكبر بكثير، والذى مازال قيد التطوير .
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