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رياضة
تعرف على ردة فعل مرتضى منصور بعد قرار إيقافه
السبت 29 سبتمبر 2018 03:12 م
مرتضى منصور
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تعرف على أسباب وقف مرتضى منصور عاما وتغريمه 40 ألف دولار
مرتضى منصور
على المصرى:
رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعليق على صدور قرار بإيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لمدة عام، مع تغريمه 40 ألف دولار، على خلفية هجومه على رئيس أحمد أحمد، وعمرو فهمي، السكرتير العام.
وأكد منصور، أنه لن يتحدث إلا بعد وصول قرار رسمي من جانب الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن هذا القرار لا يشكل له أي أهمية، خاصة أنه من الأساس لا يحضر مباريات الفريق الإفريقية إلا فيما ندر.
وفى السياق ذاته، علمت "المال"، أن رئيس الزمالك، قام برد فعل غاضب بعد صدور القرارات ضده، حيث أرسل عددًا كبيرًا من الموظفين وأفراد الأمن في النادي إلى مقر الاتحاد الإفريقي، بمدينة السادس من أكتوبر، للتنديد بالعقوبات.
وقامت شريف حسن نائب المدير التنفيذى للنادى، بجلب عدد من الحافلات، التى توجهت من أمام بوابات نادى الزمالك محملة بأفراد الأمن والموظفين بالنادي، لمساندة منصور، ومهاجمة أحمد أحمد وعمرو فهمي، بعد قرار إيقافه.
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