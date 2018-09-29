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رياضة
كاف يحدد مصير استضافة الكاميرون لأمم إفريقيا 2019
السبت 29 سبتمبر 2018 03:07 م
الكاف
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الكاف
على المصرى:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، أنه سيعيد النظر في نوفمبر المقبل، بشأن استضافة الكاميرون لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التى من المفترض أن تقام بين 15 يونيو و13 يوليو من العام المقبل، بعد أن كشف فريق التفتيش والتقييم عن تأخر كبير في الاستعدادات ومخاوف حول البنية الأساسية.
وتحوم المخاوف حول الوضع الأمني في الكاميرون في ظل احتجاجات استمرت لأشهر، من قبل الناطقين باللغة الإنجليزية في الكاميرون، ضد ما وصفوه بأنه تهميش من جانب الحكومة التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية، واتهمت منظمة العفو الدولية، جنود كاميرونيين بتنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، لأشخاص مشتبه فقط في انتمائهم لصفوف مقاتلي حركة المتطرفة، ومن بينهم نساء وأطفال.
وقال الكاف عقب اجتماعات المجلس التنفيذي التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ، أمس الجمعة وأمس الأول الخميس: "القرار النهائي سيتخذ في أواخر نوفمبر بعد آخر زيارة تفقدية، وقبلها، تتوجه لجنة من الكاف والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى الكاميرون في أكتوبر المقبل لفحص القضايا الأمنية".
وازداد وضع الكاميرون تعقيدا بعد أن حصلت على حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث قرر الكاف بعدها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 16 إلى 24 منتخبا، وهو ما أسفر عن زيادة المتطلبات المتعلقة بالمنشآت والبنية الأساسية.
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