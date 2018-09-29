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رياضة
تعرف على أسباب وقف مرتضى منصور عاما وتغريمه 40 ألف دولار
السبت 29 سبتمبر 2018 02:55 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
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مرتضى منصور - صورة أرشيفية
على المصرى:
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، مع تغريمه 40 ألف دولار.
وأعلن الكاف اليوم السبت، توقيع العقوبة المزدوجة ضد رئيس الزمالك، بعدما انتهك عدة مواد من بنود الميثاق الأخلاقي للاتحاد الإفريقي، بالإساءة لعدد من مسؤوليه، وعلى رأسهم رئيسه أحمد أحمد.
وأشار الاتحاد الإفريقى فى بيان رسمي، أنه بعد اجتماع لجنة الانضباط، المكونة من 4 أعضاء، تقرر إيقاف مرتضى منصور، مع تغريمه 40 ألف دولار، وأكد البيان أنه تم إبلاغ الزمالك بهذه العقوبة، ومن حق النادى الاستئناف أمام لجنة الطعون في مهلة أقصاها 3 أيام من إبلاغها بالقرار الرسمي.
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