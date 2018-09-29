الذهب يواصل الهبوط للشهر السادس فى أكبر موجة منذ 20 عامًا





خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية أمس الجمعة فى ختام تعاملات آخر يوم عمل فى شهر سبتمبر الذى ينتهى غدا بأكثر من 1.6% لينزل إلى حوالى 1193 دولارا للأوقية للشهر السادس على التوالى فى أطول موجة خسائر منذ يناير 1997.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تراجعت بأكثر من 0.5% خلال سبتمبر الحالى في سادس خسارة شهرية على التوالي لينخفض إلى حوالى 1196 دولارا للأوقية لتسجل أدنى مستوى منذ 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل متواصل خلال الفترة المقبلة.ومع ذلك فقد ارتفع الذهب أمس الجمعة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1192.58 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ السابع عشر من أغسطس عندما هوى إلى 1180.34 دولار للأوقية.