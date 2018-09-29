ساويرس عن اتهامات سرقة فكرة مهرجان الجونة: كسبنا القضية

أحمد صبري



قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال والملياردير الشهير، وشريك منتجع الجونة، إنه حقق في الموضوع المتداول عن سرقة فكرة مهرجان الجونة السينمائي بعدما تردد أن رجلا يدعى خضير محمود نشر فيديو يؤكد فيه بالمستندات أنها فكرته الخاصة وعرضها على المهندس ساويرس ووافق عليها وتم تأسيس شركة للمهرجان كان شريكا فيها بنسبة الربع لكن تم إبعاده.



وأكد خضير في فيديو نشر على نطاق واسع أن الصراع على الشركة كان بينه وبين شريك يدعى عمرو منسى وبدعم من آل ساويرس استحوذ على الشركة وتم طرده.



وقال ساويرس في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "أنا حققت في الموضوع رغم إن أنا مش طرف، فكرة مهرجان سينما اتعرضت علينا أكتر من مرة ولم نوافق عليها إلا بتولي شخص نثق في قدراته وًكان هذا هو عمرو منسي لقدراته التنظيمية والفنانة بشرى لعلاقاتها السينمائية، ومحمد خضر كان بالفعل معهم في هذا المشروع واختلفوا وعرضوا عليه تسوية رفضها".



وأوضح: "فوجئنا بعد ذلك بأنه رفع قضية لنفس الموضوع وخسرها، وبعد سنتين وبعد النجاح المبهر للمهرجان تذكر وعاد للتشويش".

