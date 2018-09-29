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سيــارات

مستند | عاجل.. زيادات جديدة فى رسوم تراخيص السيارات

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أحمد شوقى

أرسلت الإدارة العامة للمرور خطابًا للإدارات الفرعية لتحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل.

وجاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور على النحو التالي:

·  20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة

·  50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي

·  150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي.

·  300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.

ووفق المنشور؛ تحصل المبالغ السابقة على رخص القيادة بأنواعها ورخص تسيير المركبات الخاصة (الملاكي) وذلك ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور؛ على أن يتم إيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحى.

ووفق المنشور فإن هذه الرسوم تأتي في ضوء صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين؛ حيث يتطلب هذا المر ضرورة تنمية موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ المشروع المشار إليه؛ تنفيذًا لما نصت عليه المادة رقم 40 بفقرتها التاسعة والخاصة بمكونات موارد الهيئة.

وأضاف المنشور أن تحصيل هذه الرسوم يأتي في إطار اضطلاع وزارة الداخلية بدورها في هذا الشأن طبقًا لنص المادة 44 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأن تتولى وزارة الداخلية تحصيل المبالغ التي تدخل في نطاق عملها.



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