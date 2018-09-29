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تأميـــن

عادل موسي عضوًا منتدبًا للدلتا للتأمين

الدكتور عادل موسي رئيس مصر للتأمين السابق
الدكتور عادل موسي رئيس مصر للتأمين السابق
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الدكتور عادل موسي رئيس مصر للتأمين السابق

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

وافق مجلس إدارة شركة "الدلتا" لتأمين الممتلكات، علي تعيين الدكتور ، عادل موسي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة "مصر للتأمين"-إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين-، عضوا منتدبا، بديلا لعلياء حلمي العضو المنتدب السابق.

ومن المقرر أن يتسلم موسي مهام منصبه الجديد بدءا من بعد غد الإثنين.

قال السيد الجوهري، رئيس مجلس إدارة الدلتا للتأمين، أن موسي كان عضوا بمجلس إدارة الدلتا للتأمين ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية والتي تستحوذ منفردة علي 55.4% من هيكل الملكية.

في سياق متصل، كشف الجوهري، عن عقد الجمعية العمومية للشركة إجتماعًا، غدا الأحد، لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي الماضي 2017/2018 ، المنتهي في يونيو الماضي.

وكانت الشركة القابضة المصريه الكويتية (EKHO) أعلنت في بيان لها للبورصة المصرية في 5 مارس الماضي تنفيذ عرض الشراء الاجبارى على أسهم شركة الدلتا للتأمين (DEIN).

واشارت القابضة أنه تم شراء 5,843,792 سهم بقيمة اجماليه بلغت 116,875,840 جنيه مصرى، وبذلك فإن حصة مساهمة القابضة المصريه الكويتية في رأس مال الدلتا للتأمين قد وصلت إلى 55.40%، بما يساوي 13,850,435 سهم.



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