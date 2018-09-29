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استثمار
البيئة تتحرك لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور بسيناء
السبت 29 سبتمبر 2018 04:07 م
بقعة زيتية
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بقعة زيتية
المال- خاص:
قررت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إرسال لجنه عاجلة لمعاينة تلوث زيتى بجنوب سيناء، عبارة عن تلوث بمدينة الطور على بعد 5 كيلو من كمين الساحل، ناتج عن كسر فى خط نقل الزيت الخام (رأس جارة) البري التابع لإحدى شركات البترول.
وتبين من المعاينة وجود بركة من الزيت الخام المختلط بالرمال بمساحة تصل إلى ٢٥ متر مربع، كما تبين أن التلوث بمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية.
وقد قامت الشركة فور حدوث التلوث بإيقاف الخط، ودفع مجموعة عمل للصيانة، وكانت الشركة قد قامت بتجديد الخط عدا هذا الجزء، كما قامت بتجهيز المعدات تمهيداً لإحلال الجزء وتجديده، ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة.
وتم الدفع بمجموعات عمل لإزالة التلوث والتخلص الآمن من الرمال الملوثة، وجارى تقييم الموقف لتقدير حجم الأضرار البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة.
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