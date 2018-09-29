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سيـــاســة
مصر تعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا زلزال وتسونامى إندونيسيا
السبت 29 سبتمبر 2018 02:20 م
زلزال عنيف في إندونيسيا يخلف 82 قتيلا
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زلزال عنيف في إندونيسيا يخلف 82 قتيلا
سمر السيد
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 29 سبتمبر الحالى، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا، وإصابة أعداد كبيرة.
وقدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدةً على ثقتها في تجاوز إندونيسيا تلك المحنة في أسرع وقت ممكن، ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا الصديق.
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