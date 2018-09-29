التربية المتحفية والتواصل المجتمعي.. ندوة لآثار القاهرة الإثنين

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال خاص:



تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة علمية تحت عنوان "التربية المتحفية والتواصل المجتمعي"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار.



وتبدأ فاعليات الندوة الساعة 9 صباح يوم الإثنين أول أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالكلية، وبحضور نخبة من المتخصصين وأساتذة الآثار.



وقال الدكتور جمعة عبد المقصود، إن الندوة تأتي أهميتها من الدور المهم والفعال للمتاحف فى بناء الأجيال، مُشيرًا إلي أن المتاحف تُعد كتابًا لتسجيل إنجازات الشعوب عبر العصور المختلفة فى مختلف المجالات وتلعب دورًا كبيرًا فى تحديد هوية الشعوب ورصد تطورها عبر العصور، إلي جانب نشر المعرفة وتعميق الارتباط بالجذور والتراث، كما أنها وسيلة فعالة للاتصال الجماهيرى، ووسيلة لإبداع الأطفال وتقوية روح الإنتماء للوطن، ومصدرًا للدخل القومى.



وأضاف عميد كلية الآثار، أن محاور الندوة تتركز حول نشأة وتطور المتاحف عبر العصور، ونشأة التربية المتحفية وتطورها محليا وإقليميا وعالميا، كما تتطرق الندوة إلي ممارسات التربية المتحفية فى المتاحف العالمية، ودور الإعلام فى الثقافية والتربية المتحفية، والأمن المتحفى.

