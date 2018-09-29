المصرية وأوتوموتيف تعلن أسعار فولكس فاجن في أوتوماك فورميلا

















وبلغت سعر الفئة الأولى 535 ألف جنيه، بدلًا من 540 ألف جنيه، فيما سعر الوكيل الفئة الثانية بسعر 580 ألف جنيه، بعد أن كانت بـ 585 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فقدر سعرها بـ 630 ألف جنيه.









أما جولف فسعرتها المصرية التجارية وأوتوموتيف بقيمة 440 ألف جنيه للفئة الأولى، و470 ألف جنيه للفئة الثانية.









وقررت المصرية التجارية وأوتوموتيف تثبيت أسعار تيجوان الرياضية المتعددة الاستخدامات بقيمة 610 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الأعلى 670 ألفًا.









أعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن فى مصر، عن أسعار طرازاتها طوال أيام انعقاد معرض القاهرة الدولى للسيارات فى نسخته الخامسة والعشرين، والذى انطلقت فعالياته الأربعاء من الأسبوع الماضى.وسعرت المصرية وأوتوموتيف سيارات فولكس فاجن طراز أرتيون الجديد كليًا بسعر يبدأ من 895 ألف جنيه للفئة الأولى، و935 ألف جنيه للفئة الثانية.وأعلن وكيل فولكس فاجن فى مصر عن خصومات على طراز باسات بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه، للفئتين الأولى والثانية.