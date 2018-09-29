بعد رفع الفائدة الأمريكية .. هل يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار 444



سيد بدر



تعد الفائدة أحد العناصر الهامة فى تحديد سعر صرف عملة ما أمام باقى العملات ، اذ أن ارتفاع الفائدة يمكن أن يؤدى للاقبال على شراء هذه العملة والإدخار بها للاستفادة من الفائدة عليها.



يبدو أن هذه القاعدة لن تتحقق فيما يتعلق بسعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه نظرا لأن ميزان الفائدة لا يزال فى صالح العملة المصرية.



وكان الإحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) قد رفع الفائدة على الدولار يوم الخميس الماضى بواقع ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 2 و 2.25% وهى المرة الثالثة التى يتم فيها زيادة الفائدة الأمريكية خلال العام الجارى.



فيما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الإبقاء على معدلات عائد الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.



وتتراوح الفائدة على الدولار فى البنوك المصرية بين 3 - 5%



من جانبه أكد ، محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لن يخلق ضغوطا على الجنيه أمام الدولار في مصر.



وأشار في تصريحات لـ "المال" إلى أن فجوة الفائدة ما تزال في صالح الجنيه المصري حيث تصل إلى ١٦-١٧% مقابل 2.25% على الدولار، كما أن ميزان الاستقرار السياسي والاقتصادي ما يزال في صالح مصر أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى.



وحول توجهات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بعد رفع الفائدة الأمريكية أوضح أنه بسبب أزمات الأسواق الناشئة في الفترة الماضية خرج جزء من الأموال الساخنة الباحثة عن سعر فائدة مرتفع، بينما هناك مستثمرون يرغبون في مخاطر أقل ويلجأون للسوق المصرية.



يشار إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت بنحو 6.5 مليار دولار منذ مارس حتى يوليو، بفعل أزمة الأسواق الناشئة.



ولفت عبدالعال إلى أنه مع استمرار الزيادة في الاحتياطي النقدي المصري ونشاط السياحة والصادرات والمصادر الدولارية الأخرى، ستكون مصر أقل احتياجا الأموال الساخنة.



ووصلت استثمارات الأجانب في ذروتها إلى نحو 22 مليار دولار قبل أن تنخفض لنحو 15 مليار دولار.

