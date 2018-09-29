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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تطرح ألف دورة تدريبية للخريجين
السبت 29 سبتمبر 2018 01:46 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
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عمرو طلعت وزير الاتصالات
البدء فى 7 مجمعات تكنولوجية بمبان داخل جامعات مصرية
معتز محمود
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنظيم دورة جديدة الأسبوع المقبل لعدد ألف خريج، لافتا إلى أن الدورة ستشمل التدريب على مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
وأضاف خلال مشاركته اليوم بمؤتمر تكنو سميت المقام بمكتبة الاسكندرية أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشئت خلال الفترة الماضية أربع مناطق تكنولوجية لتضم بداخلها مراكز تدريب وأماكن تدريب وأماكن للأبداع وأستقبال الشركات الناشئة ومنها منطقة برج العرب.
وأشار طلعت الى أنه تم البدء فى 7 مجمعات تكنولوجية وهى مبان داخل الجامعات المصرية وتقع فى نطاق الحرم الجامعى من أسوان وحتى الدلتا ،لتشجيع الفكر الخلاق وتدريب مجموعات من الشباب على مختلف التخصصات لتأسيس شركة أو مشروع.
وتابع: كما ستوجد مراكز تدريب لكافة مناحى وروافد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،لافتا الى أن هناك حزمة من المشروعات التى تضعها الحكومة المصرية الان فى اطار التحول الرقمى والشمول المصرفى.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك مجموعة طموحة من المشروعات تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح فرص للشركات الصغيرة او الناشئة تنفيذها.
ولفت طلعت الى أن أبرز تلك التطبيقات تخص الشهر العقارى ووزارة العدل،الضرائب العامة والقيمة والمضافة ووزارة المالية، خدمات تراخيص السيارات والقيادة ووزارة الداخلية وغيرها.
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