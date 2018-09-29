EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
شهادة إيداع هيرمس تعوض خسائرها وتصعد 17%
السبت 29 سبتمبر 2018 01:55 م
بورصة لندن
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
هيرمس يتعافي سريعًا من تبعات تلاعبات البورصة.. ويصعد 3%
المالية: هيرمس تطلق أول الطروحات الحكومية بـ 4.5% من الشرقية للدخان
بورصة لندن
أسماء السيد:
استردت شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" المقيدة ببورصة "لندن" عافتيها لتسجل صعودًا خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية الأسبوع الماضيـ بنسبة 17% لتعوض بذلك الخسائر التى فقدتها الأسبوع السابق له.
وحققت الشهادة صعودًا من مستوى 1.70 دولار لتسجل 1.98 دولار الأسبوع المنقضي محققة بذلك ارتفاعًا بنحو 17%، وكانت الشهادة تراجعت خلال الأسبوع السابق له بنسبة 5% تأثرًا بتراجعات السهم في البورصة المصرية بسبب إلقاء القبض على عددًا من المتهمين بقضية "التلاعب بالبورصة" قبل أن يتم إطلاق سراحهم، جاء من بينهم ياسر الملواني عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بهيرمس.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضي، إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي 3.9% إلى 14632 نقطة، و"egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.3% ليصل إلى 699 نقطة، و"egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% ليسجل مستوى 1785 نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا