بورصة لندن

أسماء السيد:



استردت شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" المقيدة ببورصة "لندن" عافتيها لتسجل صعودًا خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية الأسبوع الماضيـ بنسبة 17% لتعوض بذلك الخسائر التى فقدتها الأسبوع السابق له.



وحققت الشهادة صعودًا من مستوى 1.70 دولار لتسجل 1.98 دولار الأسبوع المنقضي محققة بذلك ارتفاعًا بنحو 17%، وكانت الشهادة تراجعت خلال الأسبوع السابق له بنسبة 5% تأثرًا بتراجعات السهم في البورصة المصرية بسبب إلقاء القبض على عددًا من المتهمين بقضية "التلاعب بالبورصة" قبل أن يتم إطلاق سراحهم، جاء من بينهم ياسر الملواني عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بهيرمس.



وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضي، إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي 3.9% إلى 14632 نقطة، و"egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.3% ليصل إلى 699 نقطة، و"egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% ليسجل مستوى 1785 نقطة.