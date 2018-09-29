وزير التجارة يطلق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى.. الإثنين





محمد ريحان

ويستهدف هذا البرنامج تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، وتوفير فرص عمل لائقة وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة لجعل الصناعة المصرية قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحت رعاية وحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ينظم مركز تحديث الصناعة يوم الاثنين المقبل مؤتمراً موسعاً لاطلاق " البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى".ومن المقرر أن يشارك في فعاليات هذا المؤتمر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الى جانب لفيف من الصناع في كافة القطاعات الصناعية وقيادات وزارة التجارة والصناعة.ويهدف المؤتمر بشكل رئيسى الى الإعلان عن بدء " البرنامج القومى لتعميق الصناعة المحلية" الذى يعمل مركز تحديث الصناعة على تطويره وتنفيذه بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.