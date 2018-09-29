جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول فى مهرجان فنون الجامعات

المال ـ خاص:





فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول (عام) في المهرجان الختامي لمراكز الفنون على مستوى الجامعات المصرية، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية فى الفترة من 25 حتى 29 سبتمبر الجاري.





وحصدت جامعة القاهرة المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية، والمركز الثاني في مجال المسرح، إلى جانب شهادات تقدير لأول تأليف جماعي، وأول أداء جماعي، وأفضل مخرج مسرح متميز وهو حازم حيدر، وأفضل ممثلة متميزة وهى الطالبة بسنت سامي، وأفضل ممثلة وهى الطالبة هدير عبد الناصر، وكذلك شهادات تميز لطلاب وطالبات الفنون التشكيلية.





وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الطلاب المشاركين بمنافسات المهرجان، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على مشاركة طلابها في المنافسات والمسابقات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية وتحقيق المراكز المتقدمة، مشير إلى أنه سيتم بناء أول مسرح فرعوني دائم في ملاعب الجامعة ليكون متاحا أمام الطلاب طول الوقت لعمل البروفات والعروض المسرحية.





وقال الخشت، إنه تم تدشين برامج اكتشاف المواهب وصناعة النجوم، الأدبية، الرياضية، الفنية، العلمية، ومشاركة طلاب الكليات والمدن في فاعليات الجامعة الثقافية والتنويرية.