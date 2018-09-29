الغرامة والحبس لعضوة فى حركة 6 أبريل

حركة 6 أبريل



نجوى عبدالعزيز



أصدرت محكمة الجنح بالمعادي،بمعاقبة أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل، بالحبس عامين وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف موظفى بنك مصر ومؤسسات الدولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ونشر أخبار كاذبة.



كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمة تنفيذا لقرار النيابة العامة، على خلفية البلاغ المقدم من مسئولي بنك مصر، يتهمها بالتعدى على موظفى البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه جميع مؤسسات الدولة.









