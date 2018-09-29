EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات والفاكهة.. ارتفاع الفاصوليا والطماطم تواصل الجنون
السبت 29 سبتمبر 2018 12:56 م
سوق الخضروات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الخضراوات والفاكهة | ارتفاع الطماطم إلى 12 جنيهًا
أسعار الخضراوات والفاكهة | ارتفاع الطماطم والبطاطس جنيهين
سوق الخضروات
الصاوي أحمد
ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم السبت، طبقا لتجار تجزئة في بورصة السوق اليوم.
وسجلت الفاصوليا 18 جنيها بدلاً من 15 أمس واستمر سعر الطماطم عند 8 جنيهات، والبطاطس 7.5 والبامية 15 جنيها بسبب انخفاض معدلات طرح المحاصيل في الأسواق.
ولفت تجار إلى أن سعر الكوسة استقر عند 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان العروس 6، الفلفل 8 جنيهات، والبصل 6، والجزر 8، والفلفل الألوان 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة.
وانخفض سعر الليمون عند 5 جنيهات، بدلاً من 6 والثوم الأبيض 8 وربطة الخضرة نصف جنيه.
واستقر سعر المانجو العويس مسجلاً 30 جنيهًا، والزبدية 25 جنيهًا، والفص 50، والبلح الرملي الأصفر والأحمر 5 والرمان 7.5 جنيه والجوافة 7.5 والبلح البارحي 25 جنيهًا في المتوسط والتفاح 25 جنيهًا.
ولفت التجار إلى أن سعر العنب 8 والخوخ 25 جنيهاً، والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين 15 جنيهًا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا