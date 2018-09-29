أسعار الخضراوات والفاكهة.. ارتفاع الفاصوليا والطماطم تواصل الجنون

سوق الخضروات

الصاوي أحمد



ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم السبت، طبقا لتجار تجزئة في بورصة السوق اليوم.



وسجلت الفاصوليا 18 جنيها بدلاً من 15 أمس واستمر سعر الطماطم عند 8 جنيهات، والبطاطس 7.5 والبامية 15 جنيها بسبب انخفاض معدلات طرح المحاصيل في الأسواق.



ولفت تجار إلى أن سعر الكوسة استقر عند 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان العروس 6، الفلفل 8 جنيهات، والبصل 6، والجزر 8، والفلفل الألوان 24 والبامية 15 والملوخية جنيهين للربطة.



وانخفض سعر الليمون عند 5 جنيهات، بدلاً من 6 والثوم الأبيض 8 وربطة الخضرة نصف جنيه.



واستقر سعر المانجو العويس مسجلاً 30 جنيهًا، والزبدية 25 جنيهًا، والفص 50، والبلح الرملي الأصفر والأحمر 5 والرمان 7.5 جنيه والجوافة 7.5 والبلح البارحي 25 جنيهًا في المتوسط والتفاح 25 جنيهًا.



ولفت التجار إلى أن سعر العنب 8 والخوخ 25 جنيهاً، والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين 15 جنيهًا.