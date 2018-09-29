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سيـــاســة
تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبدالله
السبت 29 سبتمبر 2018 12:55 م
الفنان هشام عبد الله
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الفنان هشام عبد الله
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.
وقالت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وحملت رقم 41094 لسنة 70 ق، إن هشام عبد الله انضم إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة القناة التليفزيونية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.أضافت الدعوى أن "هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذي يقدمه، وتطاول على النظام والشعب المصري"، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكبًا في حق وطنه العديد من الجرائم.
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