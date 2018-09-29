عمرو طلعت وزير الاتصالات



التطور السريع فى سوق العمل يفرض علينا أن نلحق به من خلال تدريب جاد



معتز محمود



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ٧٦٪ من الوظائف يتم توفيرها من القطاع الخاص والمتوسط ومتناهى الصغر، لافتا الى أن هذه النسب فى تزايد مع قيام الحكومة بهيكلة بعض المؤسسات.



وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر تكنو سميت المنعقد فى الان فى مكتبة الاسكندرية، أن هذا القطاع الخاص الواعد سيولد الوظائف ويجب علينا مساعدته بكل إمكانياتنا.



وأشار طلعت الى حدوث اختلاف فى متطلبات العمل ،لافتا الى أن الوظائف المطلوبة من ثلاث سنوات تغيرت عن المطلوبة منذ عام وتختلف عن المطلوبة الآن، وستختلف عن المطلوبة العام المقبل.



وأوضح أن التطور السريع فى سوق العمل يفرض علينا أن نلحق به من خلال تدريب جاد وحقيقى ووزارة الاتصالات تسعى لتحقيقه.