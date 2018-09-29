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الإسكندرية
أحمد الوكيل: نتبنى الأفكار التكنولوجية لتطوير منظومة التجارة
السبت 29 سبتمبر 2018 12:37 م
أحمد الوكيل جديد
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الوكيل: سيتم العمل على ربط الشركات بأكثر من 47 مليون شركة باتحاد الغرف الأفريقية
معتز محمود
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس أتحاد غرف البحر الابيض المتوسط، أن الاتحاد سيتبنى الأفكار والمنتجات التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية بما فيها التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، كما سيتم مد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الالكترونية لهم، كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تكني سميت الذى يعقد بمكتبة الاسكندرية الآن بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت وممثلي عدة دول أجنبية وبعض شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن الإتحاد سيتولى خلال الفترة المقبلة سيقوم بتقديم المعونات الفنية وتوفير التمويل الميسر للشركات الوليدة الواعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والعمل على فتح أسواق خارجيه أمامها.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم العمل على ربط الشركات بأكثر من 18 مليون شركة من الأعضاء باتحاد غرف البحر الأبيض و 47 مليون شركة الاعضاء باتحاد الغرف الأفريقية.
وأكد حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على نشر التكنولوجيات المتقدمة فى كل القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف احجامها في مختلف المحافظات، وأن تكون تلك التكنولوجيات بأيد مصرية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة علي المنافسة ليس فقط داخل مصر ولكن في الأسواق الدولية أيضاً.
وكرئيس لاتحاد غرف البحر الأبيض، أضاف الوكيل أنه سيتم دعوة أفضل مشروعين للمشاركة فى القمة الاورومتوسطية للابتكار والرقمنة، والمنتدى الاورومتوسطى لرواد الاعمال بالاقتصاد الرقمى، وذلك اثناء الاسبوع الاقتصادى الاورومتوسطى الثانى عشر وقمة الاعمال الاورومتوسطية "Meda Week" فى الفترة من 21 الى 23 نوفمبر المقبل ببرشلونة، لتحويل المشروعات إلى شراكات حقيقية على أرض الواقع.
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