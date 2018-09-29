EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة لعيوب في جهاز امتصاص الصدمات
السبت 29 سبتمبر 2018 12:36 م
شعار جنرال موتورز
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"جنرال موتورز" تجس نبض السوق بـ"بولت" الكهربائية
«جنرال موتورز» تحذر ترامب: زيادة الجمارك يعنى انكماش الشركة وتسريح الآلاف
«جنرال موتورز» باعت مليون «باوجون» فى الصين.. العام الماضى
شعار جنرال موتورز
خالد بدر الدين
أعلنت شركة شنغهاى GM التابعة لجنرال موتورز الأمريكية للسيارات اليوم السبت أنها سوف تستدعى أكثر من 3.3 مليون وحدة من الموديلات الفاخرة بويك و شيفروليه وكاديلاك اعتبارا من 20 أكتوبر المقبل بسبب عيوب فى نظام التعليق (جهاز امتصاص الصدمات).
وذكرت وكالة رويترز أن استدعاء هذا العدد الضخم من السيارات يشمل الإنتاج من عام 2013 وحتى العام الجاري من الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات في العالم وإن شركة جنرال موتورز سوف تتصل بأصحاب هذه الموديلات وستصلح لهم سياراتهم مجانا دون أي رسوم أو تكاليف.
وقالت شركة شنغهاى GM إن ذراع التعليق ربما تعرض للتلف من ظروف التشغيل الشديد ولكن لم يحدث إي إصابات حتى الآن لأصحاب هذه الموديلات كما أكدت الإدارة الحكومية لقواعد تنظيم الأسواق في الصين فى بيان صادر اليوم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا