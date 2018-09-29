جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة لعيوب في جهاز امتصاص الصدمات

شعار جنرال موتورز

خالد بدر الدين



أعلنت شركة شنغهاى GM التابعة لجنرال موتورز الأمريكية للسيارات اليوم السبت أنها سوف تستدعى أكثر من 3.3 مليون وحدة من الموديلات الفاخرة بويك و شيفروليه وكاديلاك اعتبارا من 20 أكتوبر المقبل بسبب عيوب فى نظام التعليق (جهاز امتصاص الصدمات).



وذكرت وكالة رويترز أن استدعاء هذا العدد الضخم من السيارات يشمل الإنتاج من عام 2013 وحتى العام الجاري من الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات في العالم وإن شركة جنرال موتورز سوف تتصل بأصحاب هذه الموديلات وستصلح لهم سياراتهم مجانا دون أي رسوم أو تكاليف.



وقالت شركة شنغهاى GM إن ذراع التعليق ربما تعرض للتلف من ظروف التشغيل الشديد ولكن لم يحدث إي إصابات حتى الآن لأصحاب هذه الموديلات كما أكدت الإدارة الحكومية لقواعد تنظيم الأسواق في الصين فى بيان صادر اليوم.