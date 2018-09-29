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استثمار
قطاع الأعمال: خطة للتخلص من 712 مليون جنيه خسائر الدلتا للأسمدة
السبت 29 سبتمبر 2018 12:31 م
هشام توفيق 556996
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هشام توفيق 556996
أحمد عاشور:
كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الدلتا للأسمدة التابعة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بوضع خطة للتخلص من خسائر بقيمة 712 مليون جنيه خلال فترة تتراوح ما بين عام ونصف وعامين.
وأضاف الوزير أنه سيتم دعوة الأسبوع المقبل، لاختيار استشاري عالمي لإعداد دراسة تأهيل وتطوير مصنع طلخا، لافتا إلى أنه غير مسموح استمرار خسائر شركة تعمل في مجال البتروكيماويات في ظل تحقيق شركات العاملة في نفس المجال أرباح.
وطلب نبيل مكاوي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة نحو 800 مليون جنيه خلال العام الجاري لاستكمال خطة التطوير، ورد توفيق أن قيمة التطوير سيتم تحديدها بعد دراسة الاستشاري، لافتا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الأموال اللازمة لعملية التطوير.
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