دمج شركات الغزل والنسيح سيوفر أصولا بنحو 45 مليار جنيه

هشام توفيق 556996

أحمد عاشور:



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات الغزل والنسيج سيكون لديها أصول غير مستغلة تصل إلى 45 مليار جنيه بعد دمج بعض الكيانات العاملة في نفس المجال في بعضها البعض.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير في مصنع الدلتا للأسمدة في المنصورة.



وأضاف الوزير أن وزارة قطاع الأعمال ستعمل على استغلال جميع الأصول لتوفير سيولة اللازمة لأعمال التطوير.



وكان وزير قطاع الأعمال أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستبيع محالج تابعة لشركات الغزل والنسيج بقيمة 27 مليار جنيه واستغلال في ضخ استثمارات في القطاع.