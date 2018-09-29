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سيـــاســة
برلماني عن مشروع قانون الإيجارات القديمة: لن يضار أحد
السبت 29 سبتمبر 2018 01:23 م
البرلمان
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عدم دستورية المادة 43 من قانون الإيجار القديم
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ياسمين فواز:
أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ومقدم قانون "الإيجارات القديمة" للجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذا القانون سيخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر انطلاقه يوم 2 أكتوبر المقبل، ضمن حزمة تشريعات سيقرها البرلمان، كقانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد.
وقال نصر الدين، في بيان اليوم السبت، إن هذا القانون لم يُضار منه أحد، فليس هناك أي فقرة أو بند تتضمن إمكانية طرد أي أسرة من مسكنها، وأن من لديهم نوايا ليست طيبة وراء خلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين بشأن القانون.
وأضاف أن قانون الإيجارات القديمة المطبق حاليًا، لايوجد في أي دولة في العالم إلا في مصر، وهو ما يتطلب من البرلمان، حل مشكلة الإيجارات القديمة على أساس مبدأ لاضرر ولا ضرار.
وأشار نصر الدين إلى أن القانون سيسبقه حوار مجتمعي، وسيستمع فيها البرلمان إلى الأطراف المعنية، حتى يخرج القانون في صورة مُرضية للجميع.
مجلس النواب
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