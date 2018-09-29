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طاقة
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي
السبت 29 سبتمبر 2018 11:58 ص
طارق الملا
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وزير البترول: لن نستورد الغاز من الخارج بعد الآن
طارق الملا
عمر سالم:
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول فى تصريحات لـ"المال"، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز بعد دخول حقل ظهر وارتفاع الإنتاج من الحقل إلى ملياري قدم مكعب يوميا.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر، وواصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ارتفاعه حيث سجل خلال شهر يوليو الماضى، 3.873 مليون طن، ما يعادل 6.4 مليار قدم غاز يوميًا، مقابل 5.26 مليار قدم مكعب من 2017، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلا زيادة تصل لنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا.
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