- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيهات.



عمر سالماستقرت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 29-9-2018، فى بداية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.أسعار الذهب في مصر الآن:- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 514 جنيهًا.- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.