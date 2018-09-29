EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
باﻷرقام.. أرباح الشركات من 14 طرازًا تلامس 167 ألف جنيه
السبت 29 سبتمبر 2018 11:48 ص
جراند لاند
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيديو| يونس: أغلبية شركات السيارات تنتظر أوتوماك لتحقيق طفرة في المبيعات
9 شركات تضخ 1.6 مليار جنيه فى قطاع السيارات
البورصات الأوروبية ترتفع بدعم شركات السيارات
جراند لاند
تقرير- أحمد عوض
شهدت أسعار السيارات ارتفاعات متتالية من جانب الشركات على مدار العام الحالى؛ وهو ما دفع الغالبية العظمى من المستهلكين لتأجيل قراراتهم لحين انخفاض اﻷسعار على خلفية الإعفاءات الجمركية الممنوحة للعديد من العلامات التجارية وعلى رأسها اﻷوروبية المنشأ.
وتنفرد «المال» بنشر هوامش أرباح تجارة السيارات من 14 طرازاً داخل السوق؛ وذلك بعد تحصيل كلا من رسم التنمية وضريبة القيمة المضافة والجدول واﻷرباح التجارية الصناعية، بخلاف احتساب القيمة الاستردادية للسيارات.
واستندت «المال» على آلية تسعير تلك السيارات وفقًا لمتوسطات أسعار العملات اﻷجنبية المعلنة عن عن البنك المركزي المصري، فى تاريخ 21 سبتمبر الجاري؛ عند مستوى 17.88 جنيها للدولار الواحد، وبقيمة 21.13 جنيهًا لليورو مع اضافة %4 كمصروفات للتشغيل.
واستنكر جمال عسكر، خبير سوق السيارات، فرض شركات السيارات زيادات سعرية مرتفعة على طرازاتها؛ بهدف تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات، مؤكدًا أن استمرار تلك السياسات لدى الوكلاء؛ ستسبب فى انهيار أداء السوق من خلال فقد شرائح جديدة من المواطنين على الشراء.
وأشار الى أن أداء سوق السيارات سيشهد تراجعًا بنسبة %10 خلال العام الحالى، فى ظل استمرارية فرض الزيادات السعرية على السيارات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى السياسات السعرية لدى الوكلاء والمستوردين حتى لا تتوقف المبيعات، ولاسيما خروج كيانات بالسوق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا