باﻷرقام.. أرباح الشركات من 14 طرازًا تلامس 167 ألف جنيه

وأشار الى أن أداء سوق السيارات سيشهد تراجعًا بنسبة %10 خلال العام الحالى، فى ظل استمرارية فرض الزيادات السعرية على السيارات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى السياسات السعرية لدى الوكلاء والمستوردين حتى لا تتوقف المبيعات، ولاسيما خروج كيانات بالسوق.









تقرير- أحمد عوضشهدت أسعار السيارات ارتفاعات متتالية من جانب الشركات على مدار العام الحالى؛ وهو ما دفع الغالبية العظمى من المستهلكين لتأجيل قراراتهم لحين انخفاض اﻷسعار على خلفية الإعفاءات الجمركية الممنوحة للعديد من العلامات التجارية وعلى رأسها اﻷوروبية المنشأ.وتنفرد «المال» بنشر هوامش أرباح تجارة السيارات من 14 طرازاً داخل السوق؛ وذلك بعد تحصيل كلا من رسم التنمية وضريبة القيمة المضافة والجدول واﻷرباح التجارية الصناعية، بخلاف احتساب القيمة الاستردادية للسيارات.واستندت «المال» على آلية تسعير تلك السيارات وفقًا لمتوسطات أسعار العملات اﻷجنبية المعلنة عن عن البنك المركزي المصري، فى تاريخ 21 سبتمبر الجاري؛ عند مستوى 17.88 جنيها للدولار الواحد، وبقيمة 21.13 جنيهًا لليورو مع اضافة %4 كمصروفات للتشغيل.واستنكر جمال عسكر، خبير سوق السيارات، فرض شركات السيارات زيادات سعرية مرتفعة على طرازاتها؛ بهدف تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات، مؤكدًا أن استمرار تلك السياسات لدى الوكلاء؛ ستسبب فى انهيار أداء السوق من خلال فقد شرائح جديدة من المواطنين على الشراء.