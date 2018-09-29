الملا يتفقد مشروعات إنتاج البنزين بالإسكندرية للتكرير

الإسكندرية الوطنية للتكرير

عمر سالم:



تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبى لمشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" والذى يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذى يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.



وأكد الملا خلال جولته التفقدية الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار ويسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الإجمالى إلى حوالى 5ر1 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلية، إضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.



وأشار إلى حرص الوزارة على إعطاء الأولوية لضخ استثمارات في تطوير معامل التكرير وإنشاء التوسعات الجديدة والتي سيتم تشغيلها تباعاً على مدار العامين المقبلين، حيث تعد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة وتسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود فضلاً عن ترشيد فاتورة استيراده، مشدداً على الالتزام بتحديث ضوابط وأنظمة الأمن والسلامة بمعامل التكرير للحفاظ على العاملين والأصول إلى جانب ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة.



وأضاف أنه تم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية بواسطة شركات مصرية رائدة في تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية، حيث قامت شركة إنبى بأعمال المقاول العام للمشروع وشركة بتروجت بأعمال التركيبات.



وأشار الكيميائى محمد على حسنين، رئيس شركة أنربك إلى أن بدء تجارب تشغيل المشروع يعد تتويجاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للانتهاء من كافة أعمال التنفيذ والتشغيل للمشروع، وأنه فور الانتهاء من التشغيل التجريبى سيدخل المشروع مرحلة التشغيل الفعلى بما سيسهم في رفع معدلات أداء الشركة بشكل غير مسبوق من خلال زيادة حصتها في توفير إمدادات السوق المحلية من البنزين من 11% إلى 5ر20% وزيادة إنتاجها من البوتاجاز إلى 38 ألف طن سنويا.



رافق الوزير خلال جولته التفقدية كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد حتحوت، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائى أشرف الشامى، نائب رئيس الهيئة للتكرير والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.