وأظهر التقرير عجز هيونداى عن بيع أى شاحنة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى.





















تصدرت "شيفورليه" قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بقطاع الشاحنات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بعد ان تمكنت من بيع 16 ألفًا، و289 وحدة، بنمو 28%، عن نفس الفترة من العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 79.3%، من المبيعات الإجمالية للشاحنات، وفقًا للأرقام الصادرة عن مبيعات سوق السيارات "اميك".وحلت "نسيان" بالمركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات، بعد أن قفز أداءها 112%، بإجمالى 1432 وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية 7%.وقالت أحد موزعى نيسان أن الطفرة فى مبيعات فئة البيك آب يعود إلى تمكن الشركة من الإستحواذ على مناقصة لأحد الهيئات الحومية لتوريد 800 سيارة، مؤكدًا على أن ضعف ورادات العلامة الصينية من مكونات الإنتاج وراء عدم اقتناصها حصة سوقية أكبر من مبيعات سوق الشاحنات.وأظهر "أميك" اقتناص "تويوتا" المرتبة الثالثة بعد أن تمكنت من بيع 360 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهايو أغسطس، بنمو 228%، بحصة سوقية 3%، فيما جاءت سوزوكى بالمرتبة الرابعة بإجمالى 569 وحدة مباعة، بنمو 32.6%، بحصة سوقية 2.8%.واستقرت "ميتسوبيشى" فى المركز الخامس فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات بإجمالى 565 وحدة، بمعدل نمو عن العام الماضى 46.4%، بحصة سوقية 2.7%.وحلت "مرسيدس MCV" بالمرتبة السادسة فى القائمة بعد ان استطاعت تسليم 475 وحدة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى، بتراجع 15.5% عن العام الماضى، بحصة سوقية 2.3%، أما المركز السابع فجاء من نصيب العلامة التجارية DFSK بإجمالى 171 سيارة، بنمو عن 2017 بلغ 151.5%، بحصة سوقية 0.8%.وجاءت فيات فى المركز الثامن فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات بعد أن تمكنت من بيع 169 وحدة، بنمو 160% عن العام الماضى، بحصة سوقية 0.8%، أما المركز التاسع فكان من نصيب العلامة التجارية فولفو، والتى شهدت طفرة فى أداء مبيعاتها بنسبة 313.2%، بإجمالى 157 شاحنة، بحصة سوقية 0.8%.واستطاعت ايفيكو ان تحتل المركز العاشر فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بإجمالى 66 سيارة خلال تلك الفترة، بنمو عن العام الماضى 35%، بحصة سوقية 0.3%.أما عن أداء العلامة الفرنسية "رينو" فإكتفت ببيع 28 شاحنة فقط على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بنمو 55.6%، بحصة سوقية لا تتعدى 0.1%.