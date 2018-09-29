مزيج برنت

خالد بدر الدين:



قفزت أسعار عقود خام مزيج برنت لقياس العالمي بأكثر من 4% خلال الربع الثالث من العام الجارى، والذى انتهى أمس لترتفع إلى حوالى 82.72 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ 10 نوفمبر 2014.



وذكرت وكالة رويترز إن أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط كسبت حوالى 5% خلال شهر سبتمبر الجارى، لتسجل عند التسوية 73.25 دولار للبرميل بينما خسرت خلال الربع الثالث حوالى 1%.



وصعدت أسعار النفط أكثر من 1% فى نهاية تعاملات آخر يوم من الأسبوع الماضى، والشهر الجارى، وأيضا الربع الثالث لتسجل عقود بمزيج رنت أعلى مستوى منذ 4 سنوات مع تعرض صادرات الخام الإيرانية لضغوط من عقوبات أمريكية مرتقبة على طهران، وهو ما يثير مخاوف من نقص في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين يزيدون إنتاجهم، خاصة أن العقوبات الأمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.



ومن المتوقع أن تضخ السعودية كميات إضافية من الخام إلى السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض الهبوط في إنتاج إيران، وأبلغ مصدران على دراية بسياسة أوبك رويترز أن السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا زيادة محتملة في الإنتاج تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا.



لكن بنك ANZ أكد في مذكرة أن من غير المرجح أن الزيادة في الإمدادات من كبار المصدرين ستعوض الخسائر التي ستنتج عن العقوبات والتي تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا وبلغت صادرات إيران 2.71 مليون برميل يوميا عند ذروتها للعام الحالي، والتي سجلتها في مايو الماضى أو ما يعادل حوالي 3% من الاستهلاك العالمي اليومي من البترول.



وتطالب الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإرغام طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في الشرق الأوسط وقالت مصادر مطلعة، إن شركة سينوبك الصينية خفضت إلى النصف شحنات النفط الخام من إيران هذا الشهر مع تعرض شركة التكرير المملوكة للدول لضغوط قوية من واشنطن ولكن وزير الخارجية الهندي قال إن بلاده، وهي مشتر رئيسي آخر، ملتزمة بشراء النفط الإيرانى.

