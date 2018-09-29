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اقتصاد وأسواق
إعدام 17 ألف كتكوت رومي وضبط 4 آلاف كيلو لحوم فاسدة
السبت 29 سبتمبر 2018 11:21 ص
كتاكيت
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المال- خاص
قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة العامة للحجر البيطري والفحوص بالقاهرة والبساتين، ضبطت 17460 كتكوت رومي داخل 196 طردا واردا من فرنسا لحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير.
واضاف محروس أن نسبة النفوق وصلت إلى 70% نظرا لسوء التهوية بالطائرة وتم إعدام الرسالة بناء على رغبة المستورد.
ومن جانب آخر، ذكر الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أنه تم ضبط 4950 كجم كلاوي وكبد مستوردة منتهية الصلاحية ولحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي بثلاجه حفظ لحوم بناحية الوراق، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وانتظار قرار لإعدام المضبوطات.
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