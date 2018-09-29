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عقـــارات
الإسكان تنتهي من تنفيذ 37360 وحدة إسكان اجتماعي بالعاشر
السبت 29 سبتمبر 2018 11:04 ص
الإسكان الاجتماعى
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الإسكان الاجتماعى
المال- خاص
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 37360 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بمدينة العاشر من رمضان، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 9780 وحدة أخرى، بخلاف 20505 قطع أراضي إسكان (اجتماعى – مميز) بالمدينة تم طرحها على 9 قرعات، خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: "هناك عدد كبير من المبانى الخدمية، تم وجار تنفيذها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 27 مدرسة، وطرح 8 مدارس أخرى، والانتهاء من تنفيذ 3 مراكز طبية وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 11 مركزاً طبياً، وطرح 5 مراكز طبية أخرى، والانتهاء من تنفيذ 6 حضانات وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 13 حضانة، وطرح 5 حضانات أخرى، كما تم أيضا الانتهاء من تنفيذ 15 سوقاً تجارية وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 18 سوقا تجارية، وطرح 9 أسواق تجارية أخرى، والانتهاء من تنفيذ مركزى شباب وتشغيلهما، ونادٍ رياضي بمساحة 18 فداناً بالمحور الغربي، وجارٍ تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فداناً بالمحور الشرقي، وطرح 5 مراكز شباب، ودارى مناسبات بالمدينة".
وأضاف الرفاعى: جارٍ تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية بوسط المدينة، وإدارة عامة للمرور ومحطة فحص فني، وقسم شرطة ثالث بالمدينة لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، ومبنى الشهر العقاري، وجارٍ طرح تنفيذ قسم رابع لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة، و7 نقاط إسعاف جديدة.
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