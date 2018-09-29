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طاقة

وزير البترول: لن نستورد الغاز من الخارج بعد الآن

طارق الملا جديد
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد

خالد بدر الدين:

أعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم السبت، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وتفيد تصريحات الملا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

وذكرت وكالة رويترز، أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ  6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.

وقال الوزير طارق الملا، متحدثا لرويترز ”بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج“، ولكنه لم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.
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