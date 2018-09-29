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استثمار
التخطيط: 220 متقدمًا لمنصب مدير الصندوق السيادى جميعهم كوادر
السبت 29 سبتمبر 2018 10:30 ص
وزيرة التخطيط
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وزيرة التخطيط
المال-خاص
أغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصرى "صندوق مصر"، وذلك فى الخميس 27 سبتمبر 2018 والتى تم الإعلان عنها فى صحيفتى الفاينانشال تايمز العالمية، ومجلة الايكونومست الدولية بالاضافة إلى جريدة الأهرام المصرية.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق بلغ نحو 400 شخصًا، منهم 220 متقدما لوظيفة المدير التنفيذى للصندوق والباقى للوظائف الأخرى، مؤكدة أن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذى تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.
كما نوهت السعيد إلى تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس الوزراء، بجانب قيام لجنة من تكاليف استشاري بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه ووفقًا لقانون الصندوق السيادى يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء و يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى للصندوق، كما يتم حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.
وتابعت هالة السعيد أن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت عن الحاجة لتعيين مديرًا تنفيذيًا لـصندوق مصر السيادي ممن يتمتعون بخبرة عالمية فى أسواق المال وبنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
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