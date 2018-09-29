تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في أكتوبر

المال- خاص



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من أول أكتوبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/10/2018.

وأضاف وزير المالية في بيان اليوم السبت، أن سعر الدولار الجمركي يدور حـول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.

يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول سبتمبر 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/9/2018.