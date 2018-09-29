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اقتصاد وأسواق
تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في أكتوبر
السبت 29 سبتمبر 2018 10:12 ص
الدولار وجني ثمار الإصلاح
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المال- خاص
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من أول أكتوبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/10/2018.
وأضاف وزير المالية في بيان اليوم السبت، أن سعر الدولار الجمركي يدور حـول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول سبتمبر 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30/9/2018.
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