وصول 3 أفواج سياحية من روسيا وأمريكا والصين إلى القاهرة

المال- خاص



استقبل مطار القاهرة الدولي 3 أفواج سياحية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإندونيسا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبري والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتي شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.





وضم الفوح السياحى البريطاني 98 سائحًا وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، بينما وصل فوج سياحي أمريكي والذي ضم 78 سائحًا وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، بالإضافة إلى وصول 168 سائحًا صينيًا قادمين على متن رحلتين قادمتين من دبي وأبو ظبي.





وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات وتولت إدارة التأمين بالمطار مسؤولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.