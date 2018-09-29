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مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب جرار زراعي بالشرقية
السبت 29 سبتمبر 2018 09:38 ص
جثة
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جثة
المال- خاص
لقى 5 عمال مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، بعد انقلاب مقطورة جرار زراعي في مصرف مياه بقرية تل القاضي التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية.
تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب جرار زراعى بمقطورة بمصرف بقرية تل القاضي التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع 5 عمال باليومية، وإصابة 6 آخرين.
وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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