EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
«الخارجية» تعلق على الإفراج عن الصيادين المحتجزين في شمال جزيرة قبرص
السبت 29 سبتمبر 2018 01:03 ص
مبني وزارة الخارجية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الخارجية: 141 مليون دولار استثمارات سويدية في مصر
وزير الخارجية السعودي لـ"كندا": لسنا جمهورية موز
وزير الخارجية: دعم الأونروا استثمار في تعزيز أمن المنطقة
النقد العربي: مرونة أسعار الصرف حمت مصر من الصدمات الخارجية
وزير الخارجية يلتقى نظيره البحرينى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
مبني وزارة الخارجية
وكالات:
صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم الجمعة الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في شمال جزيرة قبرص منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتي تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.
وأوضح أبوزيد أن محكمة مقاطعة Kyrenia قد أصدرت حكما اليوم الجمعة بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا السبت وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء ليماسول القبرصي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.
وزارة الخارجية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا