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بعد الانتهاء من ترميمه.. افتتاح مسجد إنجا هانم بشارع ترعة المحمودية
السبت 29 سبتمبر 2018 12:59 ص
مسجد إنجا هانم بشارع ترعة المحمودية
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مسجد إنجا هانم بشارع ترعة المحمودية
المال - خاص:
بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، افتتح للجمهور الجمعة، مسجد انجا هانم بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بحضور الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية و القبطية و اليهودية و اللواء هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية.
وأوضح د. مصطفي أن وزارة الآثار بدأت مشروع درء الخطورة وترميم مسجد إنجا هانم في مارس 2018 بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنطقة آثار الاسكندرية ووجه بحري، و ذلك بتبرع أحد أبناء محافظة الاسكندرية لتحمل كافة التكاليف الخاصة بأعمال ترميم المسجد.
و أضاف الدكتور مصطفى ان المسجد كان يعاني من سوء حالته المعمارية والإنشائية نتيجة العوامل الجوية المحيطة به، وتسرب مياه الأمطار و الأتربة من سقف المسجد.
و كان في حاجه ضرورية و العاجلة لدرء الخطورة والترميم. و بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية و القبطية و اليهودية علي قبول التبرع و البدء في مشروع الترميم إعدت الادارة الهندسية لآثار الاسكندرية ومتاحف الوجه البحرى المقايسة الخاصة للمشروع.
وأضاف محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن أعمال درء الخطورة والترميم تضمنت استبدال العوارض الخشبية التالفة بسقف المسجد وملحقاته، و معالجة الشروخ بالجدران من الداخل والخارج ؛ و إستعدال ميول المئذنة والهلال الخشبى و معالجة عناصرها الخشبية؛ بالإضافة إلى التغير الكامل لشبكتي الصرف و الكهرباء.
بالاضافة إلى كافة أعمال الترميم الدقيق والتي شملت ترميم كافة العناصر الخشبية المكونة لسقف المسجد من عوارض و ألواح ؛ و كذلك بالإضافة إلى إزالة الدهانات المستحدثة من على أبدان الأعمدة الرخامية للمسجد و من على اللوحات الرخامية التأسيسية بالمسجد و عمل تدعيم وتقوية لحفظ العناصر الرخامية الأصلية به .
يذكر أن مسجد انجا هانم يقع بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وقد أمرت بانشاؤه انجا هانم حرم سعادة وإلى مصر ( محمد سعيد باشا ). ويتميز المسجد بتخطيطه المعماري فهو عباره عن مساحة مستطيل تبلغ ابعادة 13.7X 25.7 وبارتفاع 9 م، وبالجهة الشرقية ملحقات المسجد وهى عبارة عن حجرة الامام و الميضأة و دار تحفيظ القرأن سابقا مقر هيئة كبار العلماء حاليا ؛ كما يوجد بالمسجد مصلى للسيدات ؛ بنيت جدرانه من الحجر الجيرى
والمأذنه تقع أعلى الواجهة الرئيسية للمسجد و ذات قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن من مستويين يليه شرفة المؤذن التى ترتكز على خمس صفوف من المقرنصات ثم بدن سداسى يعلوه الشكل المخروطى الذى ينتهى بالهلال المصنوع من الخشب.
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