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طاقة
يومان على انتهاء مهلة تركيب عدادات كودية.. تعرف على السبب
السبت 29 سبتمبر 2018 12:41 ص
أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
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أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
عمر سالم:
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد غد الأحد، آخر موعد لسداد قيمة المقايسات والطلبات التى تقدمت لشركات توزيع الكهرباء لتوصيل وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، بعد قرار رئيس الوزراء بوقف تلقى طلبات التقدم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في 30 يونيو الماضي.
وقال الدكتور، أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة ، لـ "المـال" إن كافة الطلبات التى لم يتقدم اصحابها بتسديد قيمة المقايسة ستعتبر لاغية بحلول 30 سبتمبر الجاري، حال عدم التسديد.
وأضاف أنه عقب الفترة المقررة لن يتمكن أصحاب العقارات والمباني المخالفة من توصيل التيار إلا عقب إجراءات أخرى.
وأشار إلى أن المبانى غير المخالفة سيقوم أصحابها بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية عبر الحي أو الوحدات المحلية.
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