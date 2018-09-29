يومان على انتهاء مهلة تركيب عدادات كودية.. تعرف على السبب

عمر سالم:



حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد غد الأحد، آخر موعد لسداد قيمة المقايسات والطلبات التى تقدمت لشركات توزيع الكهرباء لتوصيل وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، بعد قرار رئيس الوزراء بوقف تلقى طلبات التقدم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في 30 يونيو الماضي.